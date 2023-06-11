"Boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürülüyorlar"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e aylardır yapılan haksız eleştirileri üzüntüyle izlediklerini belirten Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ve İstihdam Derneği (AKİD) Başkanı Birsen Günay,"AK Parti'yi kadınlar inşa etti. Kadın haklarından geri adım yok diyerek biz kadınların her daim yanında dik duran AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e aylardır yapılan haksız eleştirileri üzüntüyle izliyoruz. Kadına şiddeti engelleyen yasa var. Âmâ buna rağmen kadınlar. Balkonlardan atılarak katlediliyorlar. Sokak ortasında dövülüyorlar. Boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürülüyorlar."dedi.

"Özlem Zengin yalnız değildir"

Özlem Zengin yalnız olmadığını hatırlatan AKİD Başkanı Birsen Günay,"Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasalara rağmen bu vb. şiddetler halen devam ediyorken Özlem Zengin erkek bakış açısıyla olayları yorumlayan bazı dindar kanaat önderlerine gülümseyerek “Kadınları katleden canilerin önündeki tüm pürüzlerin ortadan kaldırılması şahane olur. Bu yasa kaldırılmalıdır” mı demeliydi. Özlem Zengin’i 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi tartışmaları nedeniyle ne dediğini dahi bilmeden kulaktan duyma şeylerle acımasızca, hunharca ve vicdansızca eleştirip hedef tahtasına oturtanlar şunu bilmelidir ki; Özlem Zengin yalnız değildir. Desteğimizi sadece kendi içimizde değil kamuoyun dada açıkça beyan ediyoruz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA