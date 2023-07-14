"Adıyaman'ın kültürü ve yapısına göre yeni bir imar planıyla inşa edilmesi gerekiyor"

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'ın yeniden inşa edilmesi ve yeni imar planının kentin dinamiklerinin el birliği ile hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Duranay,"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en çok Adıyaman'da yaşanan yıkımla birlikte kentimiz adete yeniden imar edilmesi gereken bir duruma geldi. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde 11 ilin dışında maalesef Adıyaman ağır yaralar aldı. Benzeri görülmemiş büyük bir felaket yaşadık. Vatandaşlarımız ve esnaflarımız ne yazık ki; ciddi kayıplar yaşadı. Kentte binlerce insanımız hayatını kaybederken birlerce ev, işyeri ise yıkıldı. Yaşanan açıların tekrardan yaşanmaması umuduyla kentimizi yeniden inşa etme adına yeni imar planıyla birlikte Adıyaman'ı tekrardan ayağı kaldırmak bizlerin görevidir. Kentin lokomotifleri bir araya gelerek Adıyaman'ın kültürü ve yapısına göre yeni bir imar planıyla inşa edilmesi gerekiyor. Bizler STK temsilcileri olarak Adıyaman'ın bir yandan kalkınması bir yandan ise yeniden bir imar sürecine girerken yeni düzenlemeyle inşa edilmesini için adımlar atmamız gerekiyor."dedi.

"Yeniden ayağı kalkmak için var gücümüzle çalışmaya davet ediyorum"

Adıyaman'daki STK ve iş insanlarına seslenen Başkan Duranay," Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve şahsım olarak STK ve iş insanlarımıza öncülük ederek Adıyaman'ın kaderini ilgilendiren konularda tek çatı altında birleşerek aktif rol alma noktasında öncülük ederek yeniden ayağı kalkmak için var gücümüzle çalışmaya davet ediyorum. İlimizin Türkiye yüzyılı vizyonuna yaraşır bir kent olması, düzenli şehirleşmeye katkı sunacak sanayi ve sektör sitelerinin yapılması elzemdir. Elimizden gelenin en iyisini acilen yapmak zorundayız. Öncelikle yeniden imar noktasında 4'üncü çevre yolu olarak Karadağ Ormanlık alanın hemen dibinden yapılması gerektiğini söylemek isterim. Ve kuşaklama noktasında dağın etrafına alınarak daha rahat daha geniş alanın ıslahı noktasında harekete geçilerek el birliği ile daha moderne bir kent görünümüne ve yaşam alanına çevirmemiz elzemdir. Öte yandan kentin Güney tarafında ve batı ile doğu şeridini bir birine bağlamak için alternatif çevre yolları yapmamız gerekiyor. Depremden sonra imar planını ona göre şekillendirerek hem battı çıktı hem farklı seviyeli kavşaklar hemde kentin Güney ve Kuzey tarafında farklı çevre yolları yaparak Adıyaman'ın 50 yıl sonrasını düşünmemiz gerekiyor. Gelecek nesillerin daha ferah şekilde yaşamaları için şimdiden önlem alarak 50 yıl sonrasına uygun şekilde yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Bundan ötürü kentin yetkililerini bir masada toplanarak yoğun bir çalışma içerisine girmeye davet ediyorum. " Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA