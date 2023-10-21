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Engin Doğan, yayımladığı mesajda, "Gazetecilik, demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Basın çalışanlarımız, toplumun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi adına önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Adıyaman'da ve ülkemizin dört bir yanında, zor şartlar altında görev yapan gazetecilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Doğan, mesajında ayrıca şunları belirtti:

"Gazeteciler, toplumu bilgilendirme misyonuyla hareket ederken, zaman zaman baskılar ve engellemelerle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu zorluklara rağmen tarafsız ve objektif haber yapma ilkesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren tüm basın çalışanlarına büyük bir saygı duyuyoruz."

CHP Adıyaman İl Başkanı, gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve sesi olduğunu vurgulayarak, "Basın, demokrasinin sağlıklı işlemesi için vazgeçilmezdir. Basın özgürlüğünün tam anlamıyla yaşama geçirildiği, gazetecilik mesleğinin gerektiği özgürlük ve saygınlık çerçevesinde icra edildiği bir Türkiye temennisiyle, tüm basın emekçilerimizin Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Engin Doğan, tüm basın çalışanlarına sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.



Kaynak : PHA