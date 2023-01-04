Başkan Kenan Doğan Açıklamasında;

Hükümet memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Komik bir rakamla % 30 olarak açıklanan zam beklentilerin çok altında kalmıştır. Memur da emekli de mutlu değildir. Memur ve emekli vatandaşlarımıza sadaka gibi verilen bu zam resmen onlarla dalga geçmektir. Birde Sayın Hazine Bakanı Nureddin Nebati dalga geçer gibi ‘Memur ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeleri mümkün değil’ diyerek yüksek enflasyon sorununu çözdüklerini de iddia etmiştir. Enflasyonun TÜİK’e hesapladığımızda memura verilen zam sıfır zamdır. Yani memurun cebine bir kuruş dahi koyamadılar. Yıllardır Saray zenginleşirken halk fakirleşiyor. Bunu değiştirecek güç, yoksulluk sınırının altında çalışan milyonlardadır. Yeni yılda zamlar yine yağmur gibi yağmaya başladı. Herşeye % 100’ün üzerinde zam yap memur ve emekliye % 30 ver. Seçimden sonra her şeye yapacağı zamlarla bu verilenlerin bir kaç katınızda yeniden bizlerden alması bir başka husus .Para sahiplerini zengin etmek için oluşturduğu kur korumalı mevduat hesaplarına para yetiştirebilmek için daha nelere zam yapacak onuda zaman gösterecek.Az kaldı, vatandaşın canına tak etti, sandık vatandaşın önüne geldiğinde gereken dersi verecektir." dedi.