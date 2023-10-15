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38. Olağan Kongresi sonrası parti binasında tebrikleri kabul eden CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan'ı ilk olarak Gölbaşı İlçe Başkanı Mehmet Boynueğri, Kömür Beldesi Başkanı Mahmut Göksu, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Kahta İlçe Başkanı Mustafa Celayer ve Çelikhan İlçe Başkanı İsmail Yeşilyurt, yöneticiler ile parti üyeleri tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerle ilgili değerlendirmede bulunan İl Başkanı Engin Doğan, "Adıyaman'ın dört bir yanından gelen değerli yöneticilerimiz, meslektaşlarımız ve partililerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz, partimizin gücüne güç katıyor" dedi.

Ayrıca Doğan, "Bizler, daha güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi için gece gündüz demeden çalışacağız. Hayalimizin bile üstünde bir başarıya imza atmaya hazır bir CHP Adıyaman yönetimiyle hizmetteyiz" ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA