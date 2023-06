"Barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık"

Adıyaman genelinde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde halkın desteğiyle büyük bir başarıya imza attıklarını, seçimin geride kaldığını ve gündemlerinin bundan sonra hizmet olduğunu ifade eden AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya,"Malumunuz ülke olarak 6 Şubat’ta büyük bir felaket yaşadık. Yaşanan felaket sonrası hem yaralarımızı sarmaya çalıştık ve hem de seçime gittik. Halkımızın teveccühü ve desteğiyle seçimden zaferle ayrıldık. Seçimden önce başlattığımız iyileştirme çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Malumunuz deprem sonrası Kahta dışarıdan baya göç aldı ve nüfusumuz gittikçe de artmaktadır. Bu doğrultuda halkımızın sıkıntı yaşamaması için ilk başta barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım alanındaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Bugün itibarıyla depremzede kardeşlerimiz konteynır kentlerde barınmakta ve ihtiyaçları da devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda depremzedelerimiz için yapılan konutlar da tüm hızıyla devam etmektedir. AK Parti Kahta İlçe Başkanlığı olarak kapımız her zaman tüm vatandaşlarımıza açıktır. Her hangi bir yerde sorun ve sıkıntısı olan vatandaşlarımız istedikleri zaman parti binamıza gelerek sorunlarını bizlerle paylaşabilirler. Bizler de çözüm noktasında vatandaşlarımıza gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Sonuç itibarı ile yaraların iyileşmesi paylaşmakla ve birliktelikle olur" dedi.

Depremden dolayı Kahta’da sağlık alanında yaşanan sıkıntılara da değinen Başkan Çetinkaya,"Sağlık sektöründen gelen ve aynı zamanda doktor olan AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz İshak Şan, konunun hakimi olarak kendisi bizzat ilgilenmektedir. Önümüzdeki günlerde hastane bünyesindeki diş polikliniklerimizi 1 Nolu Sağlık Merkezi bahçesinde yeni kurulan binamıza taşıyacağız. Böylelikle hem bu sıkıntıyı gidermiş olacağız ve hem de hastanemizde oluşan boşlukla yatak kapasitemizi arttıracağız. Ayrıca eksik personellerimizi de tamamlayarak hastanede faaliyette olmayan birim bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

Yaz aylarını gelmesiyle birlikte yaşanan boğulma olaylarına da değinen Başkan Çetinkaya, “Kahta’da baraj kenarında ilk defa sahil güvenlik birimini kuracağız. Böylece sahil güvenlik ekiplerimiz baraj kıyılarımızı denetim altına alarak vatandaşlarımızı boğulmalara karşı uyarıp, aynı zamanda can kurtarma faaliyeti de gösterecektir” dedi.

Başkan Çetinkaya, toplantı sonunda basın mensupları ile bu şekilde sık sık bir araya gelerek, öneri ve talepleri birlikte istişare ederek, Kahta’nın sorun ve sıkıntılarını sürekli görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA