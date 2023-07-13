TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, açıklamasında yaz aylarının adeta orman yangınları mevsimi haline geldiğini belirterek" Son yıllarda özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ağaçlara, bitki örtüsüne ve ormanda yaşayan birçok canlıya ciddi zararlar vermekte, aslında yanan ormanlarımız değil milli servetimiz olmaktadır. Büyük bir bölümü yoğun bir şekilde yangın tehdidi altında olan ormanlarımız için yaz ayları adeta orman yangınları mevsimi haline gelmiştir. Ne yazıktır ki ülkemizde hem çıkan orman yangını sayısında hem de yanan orman alanı miktarında artış yaşanmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle önümüzdeki süreçte de orman yangın riski ve tehlike düzeyinin sürekli artacağı beklenmektedir" dedi.

Yangınların çıkması ve yayılmasının önlenmesinde koyun ve keçilerin ormanlarda otlatılması gereğinin önemine vurgu yapan Çelik; “ Koyun ve Keçi ormanların koruyucusudur. Ormanın bahçıvanı ve gönüllü itfaiye erleridir. Koyun adeta çim biçme makinesi gibidir. Ormanların bekçisidir. Yangınların önleyicisidir. Eğimli yerlerde patikalar açıp, adeta yamaçları teraslarlar. Bu da erozyona karşı fayda sağlar. Orman içlerinde otlar kurumadan otlatma yapılması suretiyle olası orman yangınlarının yayılmasına engel olurlar. Ayrıca koyun, keçi çobanları ile çoban köpeklerinin varlığı kundakçılar için caydırıcılık teşkil eder ve erken teşhis sağlar. Ormanların yoğun olduğu bölgelerin koyun ve keçi yetiştiriciliğinin en yaygın olduğu bölgeler olduğu göz önüne alındığında, planlı ve kontrollü otlatmanın orman yangınlarını önlemede en önemli faktör olduğunu artık herkes kabul etmelidir. Dolayısıyla yangın çıkmadan önce alınacak tedbirler kapsamında koyun, keçi ve çobanın ormanlarımız için ne kadar önemli bir işleve sahip oldukları asla unutulmamalıdır “ ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Çelik, Amerika ve Avrupa ülkelerinde orman yangınlarını önlemek için hayvan otlatmasının desteklendiğine dikkat çekerek “ Amerika ve Avrupa ülkeleri ormanların yangınlara karşı korunmasında, hayvanların ormanlık alanlarda otlatılmasını daha ucuz ve daha sürdürülebilir bir çözüm olarak görüyorlar. Orman yangınlarının yayılımını azaltmak için keçi ve koyunların riskli bölgelerdeki otları yeşilken ve kuruduktan sonra yemesini sağlıyorlar. Planlı ve kontrollü koyun ve keçi otlatma ile orman yangınlarını önlüyorlar. İspanya’da orman yangını önleme programlarına katılan yetiştiriciler, Orman Hizmetleri tarafından belirlenen alanlarda hayvanlarını yoğun bir şekilde otlatıyor ve karşılığında nakdi veya ayni destek alıyorlar“ dedi.

Çelik, Ülkemiz ormanlık alanlarında hayvan otlatılmasına ilişkin olarak “ 2012 yılında yayımlanan Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile koyun ve keçilerin orman içi otlatmasına izin verilmek suretiyle serbestlik getirilse de uygulamada halen bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu konudaki sıkıntıları gidermek için Orman İşletme Müdürlükleri ile Koyun Keçi Yetiştirici Birliklerimiz arasında işbirliğine gidilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyoruz. Ayrıca otlatma izinleriyle ilgili olarak da mevzuata dayalı bazı zorluklar karşısında biraz esnek davranılarak mümkün olduğunca ormanlık alanlarda koyun keçi otlatma imkânlarının artırılması ülkemiz menfaatine olacaktır. Otlatma imkânlarının artırılmasıyla girdi maliyetleri düşeceğinden yem ithalatına ihtiyaç kalınmayacak, böylelikle ekonomik anlamda da katkı sağlanacaktır “ değerlendirmesinde bulundu.



Kaynak : PHA