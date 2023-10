Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Adıyaman ailesi olarak Büyük Kongre’ye büyük bir heyecanla hazırlandıklarını ve bu heyecanı Ankara’da en güzel şekilde yansıttıklarını ifade eden Başkan Bulucu “ AK Parti Adıyaman teşkilatı olarak her zamanki gibi AK Parti’mizin Olağanüstü Büyük kongresini büyük bir coşku ve heyecanla yaşadık. Bu heyecan ve coşku ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönüldaşlarımızla, vatandaşlarımızla, teşkilatlarımızla buluşarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Adıyaman teşkilatı ve partimize gönül veren kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi bu kongremizde de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayarak sevgilerini, muhabbetlerini gösterdiler. Ve yine Ankara’da bizleri yalnız bırakmayarak tüm teşkilat mensuplarımızı ziyaret eden Milletvekillerimiz Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın’a şükranlarımı sunuyorum. Gerek organizasyon gerekse Adıyaman’ı Ankara’da en güzel şekilde temsil etmek için büyük gayret sarf eden Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç’a,Belediye başkanlarımıza, İl Kadın Kolları Başkanımız Saliha Diler ve AK Kadınlarımıza, İl Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe ve AK Gençliğimize, ilçe başkanlarımıza, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis Üyelerimize, Belediye Meclis Üyelerimize, mahalle-köy başkanlarımıza ayrıca Büyük Kongremizde oy kullanan delegelerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyük Kongre ve yerel seçimlere ilişkin de konuşan Başkan Bulucu, AK Parti’nin her dönem kendini güncelleyen tek parti olduğunu vurgulayarak “Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ında her zaman ifade ettiği gibi; AK Parti'mizin kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini her zaman yenileyen ve güncellemeyi başarabilmiş yegâne siyasi harekettir. Büyük kongremizle bu değişimi ve yenilenmeyi bir kez daha gördük. Bu yenilenme tüm Türkiye’de olduğu gibi büyük kongre sonrası MYKY ve MYK’mıza da yansıdığını görüyoruz. Bu vesileyle AK Parti’mizin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tensipleriyle oluşturulan MKYK üyelerimizi ve MYK'daki Genel Başkan Yardımcılarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonu hep ileri hep yeni mottosuyla gerçekleştirdiğimiz büyük kongremiz ile hem sevdamızı tazelediğimiz, hem kendimizi gözden geçirdiğimiz, kendi muhasebemizi yaptığımız ve geleceğe dair perspektifimizi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizle paylaştığı bir kongre oldu. Yine bu kongremizde hem Sayın Genel başkanımız konuşmasında hem de salonun içerisindeki heyecanda, dışındaki coşku ile birlikte yerel seçimlerin işaret fişeğini de ateşlemiş olduk. AK Parti il teşkilatı olarak yerel seçim hazırlıklarımıza tüm teşkilat mensuplarımız ve milletvekillerimizle daha önce başlamıştık. Bundan sonra ise, hazırlayacağımız programlar çerçevesinde saha çalışmalarımızı hızlandıracağız. Elbette Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de önceliğimiz depremde büyük hasar ve kayıp gören Adıyaman’ımız olacak. Bilindiği gibi depremzede ailelerimizi ilk olarak çadırlardan, konteynıra geçişlerini sağladık. Allah’ın izniyle tek gayemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sosyal kalıcı konutları hızlı bir şekilde tamamlayarak sahiplerine teslim etmek olacaktır. Zira yerel seçimlerin önemi bu minvalde bir kat daha artıyor. Genel seçimlerde yaptığımız saha çalışmalarında görüştüğümüz her depremzede ailelerimiz bu enkazın kaldırılması ve Adıyaman’ın yeniden inşasında AK Parti’mize ve Cumhurbaşkanımıza olan güvenleri tamdı. Şehrimizin yeniden inşası ve ihyasında yerel yönetimler büyük rol oynamaktadır. İnanıyorum ki; Adıyamanlı hemşehrilerimiz tıpkı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de tercihlerini ve teveccühlerini AK Parti’den yana kullanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 4. Olağanüstü Büyük Kongremizin ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyor tüm Adıyamanlı hemşehrilerime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.



Kaynak : PHA