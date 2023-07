Başkan Bulucu “15 Temmuz hain darbe girişimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğine duyulan inanç sayesinde ve onun çağrısına uyularak bastırıldı” dedi.

Başkan Bulucu mesajında şunları kaydetti:

“Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi’ne kanıyla, canıyla yazdığı 15 Temmuz Demokrasi Destanı, milli hafızamızdan asla silinmeyecek kadar büyük bir değere sahiptir. Tarih; Demokrasi Destanı’nın nasıl gerçekleştiğini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Başkomutanımızın ferasetini, kahramanlarımızın Allah rızası uğruna nasıl şehit olduğunu büyük bir gururla yazacaktır. 15 Temmuz’da gürleyen bomba seslerine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da”

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğini hatırlattığı mesajında Başkan Bulucu “O hain girişim, tarihin tozlu raflarındaki yerini aldı.Ancak milli hafızamız her zamankinden daha canlı ve dipdiri. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevaben göğsünü silahlara, bombalara siper ederek 15 Temmuz’un o kirli, o kapkaranlık ruhunu toprağa gömdü. Halkımız o gece darbe girişimini adeta çıplak elleriyle cadde-sokaklarda durdurdu. Canı pahasına Sayın Cumhurbaşkanımıa sahip çıkarak, merhum başbakanımız Menderes'in dramını bir daha tekrarlatmadı. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ile 27 Nisan gibi muhtıra ve darbeleri engelleyememiştik ama içeriden ve dışarıdan organize edilen bu kirli kumpasları ancak 15 Temmuz 2016'da durdurarak, içerideki ve dışarıdaki hamilerine unutulmayacak dersler verdik. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ dâhil bu tür operasyonlarda yer alan tüm taşeronları tek tek temizlendi.Tarihimizdeki darbelerde hep hesap dışı tutulan ve evinden çıkamaz diye görülen milletin bu kez herkese haddini bildirmesi ve ülkeye sahip çıkması tüm dünyaya ders niteliğinde oldu. Adıyamanlı vatandaşlarımız da tüm Türkiye’de olduğu gibi 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu tarihin her bir sayfasında nesiller boyu şükranla anılacaktır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz övünç vesilemizdir. O gece vatanı uğruna can vermeyi canına minnet sayarak şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan sonsuz rahmet, gazilerimize de, hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz gecesi birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. İşte bu duygu ve düşüncelerle kahramanlarımızı ve demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun!” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA