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AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, önceki gün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarılmasını son derece isabetli bir karar olduğunu ifade ederek “ Bir yandan kalıcı sosyal konut inşaatları hızla devam ederken diğer yandan hemşehrilerimizin yerinde dönüşüm kampanyasından yararlanarak inşaat çalışmalarına başlamasıyla şehrimizin inşası ve ihyası açısından önemli bir başlangıç oldu. Saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızın birçoğunun yerinde dönmüşüm kampanyasından yararlanmak istediklerini ancak güncel piyasa koşullarının kendilerini zorlandığını bu kampanyada şartların biraz daha iyileştirilmesine yönelik talepleri oldu. Sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, gelen bu taleplere kayıtsız kalmayarak, Yerinde Dönüşüm Kampanyasında hibe ve kredi miktarlarında bir revizyona gitti. Buna göre; Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi verilecek. Bilindiği daha önce Yerinde Dönüşüm Projesinde konutlar için 500 bin TL, iş yeri için 250 bin TL hibe, konutlar için 500 bin ile 800 bin TL, iş yerleri için ise 250 bin ile 500 bin TL arasında faizsiz kredi sağlanıyordu. İnanıyorum ki; güncellenen son rakamlarla birlikte taleplerde artış yaşanacak ve şehrimizin imarına yeni bir ivme kazandıracaktır. Adıyaman’ımızda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Elbette şunu da özellikle ifade etmek isterim ki; AK Parti olarak bizler şehrimizi yeniden imar ederken kültür kodlarımızı canlı tutmak ve tarihsel zenginliklerimizi geleceğe aktarmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Kıymetli hemşehrilerim hiç merak etmesin. Sağlam ve güvenli yuvalarınızı en kısa sürede inşa ederek teslim edeceğiz. Devlet-Milet el ele bu süreci de el birliğiyle atlatacağız. Bu vesileyle depremin ilk gününden bu yana gerek Adıyaman’ımızı gerekse depremin vurduğu diğer illeri bir an olsun yalnız bırakmayan ve bu süreçte mağduriyetlerin giderilmesi noktasında devletin tüm imkânları seferber eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Yerinde Dönüşüm Kampanyasında hibe ve kredi oranlarını arttıran Çevre, şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Ankara’da Adıyaman’ımızın acil ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA