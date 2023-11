Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu beraberinde İl Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Koordinatörleri ve İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte Merkez ilçe ile dahil 9 İlçe Teşkilatını ziyaret ederek 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine giderken genel kurul sonrası startını verdikleri seçim çalışmaları kapsamında bir gün arayla tüm ilçe teşkilatlarını ziyaret ettiklerini ifade eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu teşkilat toplantılarının yanı sıra belediye başkanları ile de bir araya gelerek saha çalışmalarına ilişkin strateji belirlediklerini vurguladı.

Başkan Bulucu toplantılara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Öncelikle bu davaya omuz veren, gece gündüz demeden özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm başkanlarımızı yürekten kutluyorum. Adıyaman İl Başkanlığı olarak çalışmalarımızı artık daha dinamik bir şekilde yürütüyoruz. Saha çalışmalarımızın yanı sıra ilçe teşkilatlarımızı da tek tek ziyaret ederek teşkilat başkanlarımız ve yönetim kurullarımızın yanı sıra belediye başkanlarımızla da bir araya gelerek toplantılarımızı yapıyoruz. Her çalışmamızın olumlu sonuçlarının olması için hep birlikte maksimum seviyede gayret göstereceğiz. Onun için de tüm teşkilatlar olarak planlı çalışacağız, disiplinli çalışacağız, sonuçları değerlendirip eksik kaldığımız yer varsa orayı tamamlayacağız. Yanlış yaptığımız bir yer varsa orayı düzelteceğiz. İktidar partisi olarak büyük sorumluluklarımız var. Bizler ‘İnanıyorsanız, üstünsünüz’ ilahi müjdesini kendimize rehber edinen teşkilatlarız. Bu uğur da gece-gündüz demeden ve terimizi soğutmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. AK Parti’mizde teşkilatçılık aile gibidir. Teşkilat mensubu olarak bizler de hayattaki her şeyi teşkilatlarımızla birlikte çalışarak tecrübe ediyoruz. Ayrıca teşkilatların kurumsallaşmasına büyük önem veren, disiplinden ve ekip çalışmasından ödün vermeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gibi bir dünya liderine sahip olmamız bizim teşkilatlanma yapılanmamızda çok önemli bir artı değer. Yine bu toplantılarımızda şunu gördük ki; böyle bir hareketin, böyle bir davanın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin ardından yürüyecek bir teşkilata sahibiz. Bizi "inandığımız yolda" birbirimize yol arkadaşı kılan, yan yana yürüten Rabbime şükrediyorum. Bizim bir tek derdimiz var; o da Türkiye’nin, Adıyaman’ın geleceğinde nasıl bir iz bırakabilir, 6 Şubat depremi ile birlikte büyük hasar alan şehrimizin yeniden inşası ve ihyasının gayretindeyiz. Siyasetteki temel prensibimiz ‘halka hizmet hakka hizmettir’ düsturudur. Allah’ın izniyle saha çalışmalarımızda hizmetlerimiz ve projelerimizle hep ön planda olacağız. Adıyaman’ımızın daha güzel yarınlara ulaşması için hep birlikte yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz inşallah. Adaylarımız kim olursa olsun seçimlerde sonuna kadar destekleyecek ve kazanması için yoğun gayret göstereceğiz. Allah’ın izniyle kazanacak adayımızın tecrübesiyle, uyumuyla Türkiye’de örnek bir belediyecilik ortaya koyacağız Teşkilatlar olarak bizler de her zaman olduğu gibi sahada onlara güç veren mekanizmalar olacağız. Belediye Başkanlarımızı ziyarette ise bugüne kadar ilçelerimizde yapılan çalışmalar üzerine detaylıca konuşma fırsatı yakaladık. Elbette belediyelerimiz ve mahalli idarelerimiz için geçtiğimiz dönemler bir sınamaydı. Önce yaklaşık iki yıl devam eden pandemi dönemi daha sonra asrın felaketi 6 Şubat depremini yaşamamız yerel yönetimlerin hizmetlerinde bir aksamaya neden olsa da kısa sürede toparlanarak hem bu süreci iyi yönettiler hem de daha önce vatandaşımıza vadettikleri projeleri de hayata geçirdiler. Yerel seçim sürecinde koordinasyonun, birlik-beraberliğin ve istişarenin üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşayacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu kutlu yolda milletimize hizmet sevdamızı arttırsın. Bu toplantılarımız vesilesiyle AK neferlerimizle hep en önde olacağız inşallah. Toplantımıza değerli fikirleriyle katkıda bulunan ilçe başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulumuza, ilçe koordinatörlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, il genel meclis üyelerimize ve tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, toplantıların Adıyaman’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum"



