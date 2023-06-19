Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Başkanlığı kongresi parti binasında yapıldı. Kongreye Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Kahta İlçe Başkanı Ahmet Dinçer, Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Yeni Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Çatan, Öz Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Zeynal Aydın, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Halil İzci, katip üyeliklerine ise Mustafa Karataş ve Mehmet Taştan oy birliğiyle seçildi. Divan Başkanı Halil İzci tarafından okunan gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilerek seçime gidildi. Seçime tek liste halinde giren Mahmut Bozan güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Seçim sonrası bir konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Başkanı Mahmut Bozan, “Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık beş ay önce genel merkezimiz ve il başkanlığımızın tensipleriyle ilçe başkanlığına atandım. Kısa bir süre içinde teşkilatlandık. Gençlik kollarını kuran, kadın kollarını kuran ve hızlı bir şekilde davamız gereği partimizi anlatmak ve üyelerimizi arttırmak için gece-gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ben buradan bir kez daha şahsıma bu görevi tevdi eden Yeniden Refah Partisi Genel Merkezimize, Genel Başkanımız Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan’a ve İl Başkanımız İsmail Demir’e teşekkür ediyorum. Davamızın bize verdiği inançla yolumuza emin adımlarla yürüyeceğimize inancım tamdır. Çünkü bu dava inanmışların davasıdır. Bu dava hakkı üstün tutan milli görüş davasıdır. Bu dava halka hizmet hakka hizmettir diyen Hacı Bayramı Veli’nin davasıdır. Bu dava Kudüs esaret altındayken ben nasıl gülebilirim diyen Selahattin Eyyubi’nin davasıdır. Bu dava şehit kanıyla alınan bu topraklar parayla satılmaz diyen cennet mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri’nin davasıdır. Bu dava mücahit Erbakan Hoca’mızın davasıdır. Bu dava şuuru ile Kahta’ya refah gelecek sloganıyla çıktığımız bu yolda rabbim bizleri mahçup etmesin. Sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor ve Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ise, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Başkanı Mahmut Bozan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yeniden Refah Partisi Kahta İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Mahmut Bozan (Başkan), Murat Saydam, Mustafa Karataş, Yalçın Ege, Muzaffer Yıldız, Çetin Memi, Ayhan Karakaya, Ramazan Yıldırım, Hüseyin Tümen, Süleyman Fırat, Mustafa Güzel, Murat Özatar, Mehmet Polat, Mehmet Çoban, Faruk Memi ve Ahmet Bayat.

Kaynak : PHA