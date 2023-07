Yetkililere seslenen Başkan Binzet, Adıyaman'ın şu an en elzem sorunu içme suyu olduğunu söyleyerek bir an önce sorunun çözülmesini istedi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Binzet, Adıyaman'ın güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak yetkililere seslendi.

Adıyaman'da 6 Şubat'tan itibaren içme suyunda hala sıkıntı yaşandığının altını çizen Binzet yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Vatandaşların temel ihtiyaçlarından en önemlisi olan temiz içme suyu ihtiyacı maalesef ki depremin üstünden 5 ay geçmesine rağmen sağlanamıyor. Vatandaşlar içme suyu bulmakta çok zorlanıyor. Biz bu konuyu her gün gündeme getirdikçe yetkililer konuyu görmezden gelircesine harekete geçmiyor. İçme suyu bulamadığı için mikroplu suları içmek zorunda kalan vatandaşlar çeşitli hastalıklarla cebelleşiyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz sıkıntısını bir an önce çözüme kavuşturun. Vatandaşlarısağlığından etmeyin. İnsan hayatı ile oynamayın."



Kaynak : PHA