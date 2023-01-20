“19 Ocak 2007 tarihinde toplum vicdanı yara aldı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i katledilişinin 16. Yılında da andı. Hrant Dink’in katledilmesinin toplum vicdanında büyük yaralar açtığını belirten Binzet, “Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli Halaskargazi Caddesi’nde bulunan gazete binasının önünde katledilişinin üzerinden 16 yıl geçti. Hrant Dink, bir arada yaşamın savunucusuydu. Tehditlere boyun eğmedi. İnandıklarını savunmaktan vazgeçmedi. 19 Ocak 2007 tarihinde toplum vicdanı yara aldı. Hrant için adalet mücadelesi sürüyor. Azmettirenler ortaya çıkana kadar da sürecektir. Herkes için adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.