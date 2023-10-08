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"Eski yeni diye bir şey yoktur"

Beraber çalışacağı yeni yönetim kurulu listesini açıklayan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran,"Listemizi oluştururken önceki yönetimimiz, daha önceki yönetimlerimiz ve ilk defa görev alacak kişilerden oluşan merkez ilçemizin her kesiminin kendinden bir şey bulacağı bir liste belirledik. Görevi devreden yönetim kurulu üyelerimize bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim bu dava için taş taş üstüne koyan herkesten razı olsun. Çok önemli bir sürece giriyoruz. Yenilenmiş ekibimizle birlikte bu önemli süreci en iyi şekilde yürüteceğiz inşallah. Bizim davamızda geride kalma hiçbir zaman olmamıştır. Kuruluşundan günümüze tüm yöneticilerimizle istişare halindeyiz. Bizi güçlü kılan her zaman bu aile olma bilinci olmuştur. Eski yeni diye bir şey yoktur. Her zaman görev insanı bilinciyle hareket ederiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın, Milletvekillerimiz; Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, İl Başkanımız Emrah Erkan Bulucu, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, Kadın Kolları Başkanımız Saliha ve Gençlik Kolları Başkanımız Mevlüt Kuştepe Başkanlarımız, İl Genel Meclis Üyelerimiz, Belediye Meclis Üyelerimiz, Mahalle ve Köy Başkanlarımıza ve fedakarca çalışan teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Bize tevdi edilen bu görevi Allah’ın izniyle tüm teşkilatımızın da desteğiyle layıkıyla yerine getireceğiz inşallah. Yeniden oluşturduğumuz yönetimimizin özelde Merkez İlçemizde genelde teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim muvaffak eylesin" dedi.



Kaynak : PHA