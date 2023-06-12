Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran ilk olarak Malazgirt Mahallesi'nde düzenlenen Mahalle Teşkilat toplantısına katıldı.

Mahalle Başkanı Halil Çelebi’nin evde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran,"Biz teşkilatlı çalışan bir siyasi partiyiz. Bunu da 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığımız sonuçlar ile bir kez daha kanıtladık. Malazgirt Mahallemizde yüzde 80 gibi ciddi bir oy oranıyla sonuçlandık. Malazgirt her zaman Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yanında olmuştur. Bizler Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedeflere doğru sürekli bir gayret içerisindeyiz. Bütün teşkilatlarımızla uyum içerisinde beraber çalışıyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalar partimizin iç çalışma yönetmeliğine uygun bir şekilde icra edilmektedir. Bütün teşkilat kademelerimizi harekete geçirerek, sürekli sahada olarak, milletimizle iletişim içerisinde düzenli yapılan çalışmalarımız var. Bu noktada İl Başkanımız, Adıyaman Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz, Mahalle başkanlarımız, Milletvekillerimiz, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımız, Mahalle başkanlarımızın koordinesinde Adıyaman'ımızın bütün yerleşim birimlerini ve bütün köylerine ulaşmak için yoğun bir gayret içerisindeler. Mahalle başkanlarımız, bizim milletimize açılan pencerelerimizdir. AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak çıtayı çok yükseklerde tutuyoruz. Bütün çalışmalarımızı teşkilatlı olarak yapıyoruz. Bu gün yaptığımız çalışma da Malazgirt Mahalle Başkanımız Halil Çelebi'nin başkanlığında yapılan Mahalle yönetim toplantısıdır. AK Partimiz dışında hiçbir siyasi parti bu şekilde ve bu düzende bir çalışma modelini gerçekleştiremez. Sandık bazlı teşkilat çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA