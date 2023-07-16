15 Temmuz millet destanı, gelecek nesiller tarafından tarihi bir direniş ve izzet mücadelesi olarak hatırlanacağını ifade eden AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran,"Tarih boyunca devletimiz, vatanımız pek çok ihanet görmüştür. 15 Temmuz, bunlar içinde en kirli ihanetlerden biridir. Hain kalkışma nedeniyle 251 kahraman kardeşimiz şehit olmuş, 2196 vatansever kardeşimiz ise yaralanarak, gazi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan halkımızı yaşlı, genç, kadın, erkek demeden meydanlara çağırması sonucu darbe gerçekleştirilememiştir. Milli dirilişin yeniden ayağa kalktığı Milletimizin yeniden yazdığı destanın adıdır 15 Temmuz. O gece şunu göstermiştir ki hiç kimse Milletimizin elinden özgürlüğünü alamaz. 15 Temmuz millet destanı, gelecek nesillerimiz tarafından tarihi bir direniş ve izzet mücadelesi olarak hatırlanacaktır. Ecdadının ruhunu şad eden şanlı Milletimiz bu zelil ihanetçilere ve müstekbir güçlere vatan savunmasının sadece tankla, tüfekle, füzeyle değil; tertemiz iman dolu yüreklerle olacağını bir kez daha ders olarak göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti; mazlumların, mustazafların, haksızlığa uğrayanların her zaman umudu olmuş erdemli bir devlettir. Başta o gece şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Ve göstermiş oldukları duruştan dolayı Aziz Milletimize teşekkür ederim."dedi.

Kaynak : PHA