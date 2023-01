Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkan Vekili ve Yaman Medya Grup Başkanı İbrahim İnan'ı ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a AK Parti Milletvekili Halil Fırat, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti yönetimi eşlik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ara verilmesinin ardından seçim bölgesi Adıyaman'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Yaman Medya Grubunu ziyaret ederek Perre Haber Ajansı ve diğer basın organlarında çalışan muhabirlerin "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayarak başarılar diledi.

Gündeme ilişkin Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın,"Sadece biz seçimden seçime hazırlık yapan bir siyasi parti değiliz. AK Parti'nin ilk kurulduğu günden bu yana hep biliyoruz ki; bizim işimiz hizmet gücünüz millet. Milletten aldığımız güçle destek duayla hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun içinde hep milletin içindeyiz, milletimizle beraber olabiliyoruz. Hemşehrilerimiz sağ olsunlar ilk andan itibaren duasıyla desteğiyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun içinde hep milletimizin içinde buna karşı olarak sorumluluğumuzun bilinci içerisinde hareket ederek, halkımızın yanında olmaya her daim iyi gününde, kötü gününde, sevinçte mutlulukta, her alanda her daim yanlarında olalım istiyoruz. Üzüntülerini paylaşalım, sevinçlerini paylaşalım ve varsa bir ihtiyaçları, sorunları, sıkıntıları birlikte tespit edelim. Adıyaman'ın her köşesinde olmaya çalışıyoruz. Sadece sosyal medya silahşorları gibi o klavyelerin başında siyaset yapan bir siyasi parti değil. Gerçek manada ihtiyaç nedir, sorun nedir? yerinde tespit ediyoruz ve çözümler üretiyoruz. Gerçekten gittiğimiz yerlerde AK Parti'nin mührünü görüyoruz. En kırsaldan en merkeze kadar eserler ortaya koymuşuz. Hizmetin büyüğü küçüğü olmaz. Hakikaten bizler için çok basit bir mesele olabiliyor ama bir vatandaşımız için çok ciddi olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Ankara'da kapılarımız sonuna kadar açık, randevu almadan hemşerilerimiz bizlere ulaşabiliyor. Her sorunları için bizler gayret ediyoruz çözebildiklerimiz var çözemediklerimiz var. Ama iyi niyetle onların yanında olmaya onların dertleriyle dertlenmeye problemlerini çözmeye gayret gösteriyoruz” cümleleriyle AK Parti olarak yıllardır vatandaşların her koşulda yanlarında olduklarını hizmet ettiklerini söyledi.

"Adıyaman’da yapılacak olan ne yatırım varsa, yapmaya çalışıyoruz"

"Adıyaman bizim, köyleri bizim, ilçeleri bizim, Adıyaman'ın beldeleri bizim bütün buralarda yapılacak olan ne yatırım varsa, yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuşan Aydın, Hizmet kervanını çok daha güçlü bir şekilde devam ettirme gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

Adıyaman’ın her bir köşesine ilçesine köyüne beldesine hizmet götürmek için durdurmak bilmeden teşkilat olarak uğraştıklarını ve Adıyaman için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizen Başkan Aydın, “Adıyaman gerçekten güzel bir şehir, bu insanlara hizmet etmek büyük bir onur, büyük bir şeref aynı zamanda vebaldir o sorumlulukla hareket ediyoruz. Elbette daha fazlası için gayret ediyoruz, çaba harcıyoruz Meclisimiz her ara verdiğinde seçim bölgemizde soluğu alıyoruz. Teşkilatımızla, milletvekillerimizle birlikte Adıyaman'ın her an bir bölgesinde her an bir kırsalında dolaşıyoruz. Sadece belirli bir alandan bahsetmiyoruz, yarın Gerger, Samsat tarafında öbür gün başka alanda Adıyaman'ı topyekûn Adıyaman bizim, köyleri bizim, ilçeleri bizim, Adıyaman'ın beldeleri bizim bütün buralarda yapılacak olan ne yatırım varsa, yapmaya çalışıyoruz. Bugün köylerimizin çöpleri toplanıyor. Köylerimizin içme suyu problemi kalmadı. Eskiden kışın çamurdan gidemezdin, yazın tozdan gidemezdi yol yoktu içecek su yoktu şimdi her evde musluk şehir şebeke suyu gibi akıyor. Tertemiz kilitli taşlarla döşeli köy konaklarıyla yer yer halı sahalarıyla muazzam yatırımlar gidiyor. Biz bu manada Adıyaman'ı bir bütün olarak görüyoruz. Ben her daim Adıyaman'ın meselelerine ilişkin burada sayın valimiz, bürokrasi kanadı gerekse teşkilatlarımızla, belediyelerimizle en iyisi nasıl yapılır ihtiyaç nedir talep nedir nasıl karşılarız o muhasebeyle hareket ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizle birlikte olmaktan mutluyuz. Onlara teşekkür ediyoruz tekrar tekrar bu hizmet kervanını çok daha güçlü bir şekilde devam ettirme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

"Adıyaman şantiyeye dönmüş durumda"

Başkan Aydın, “Sadece bir günde bir taraftan temel atıyoruz bir taraftan açılış yapıyoruz. Hakikaten Adıyaman şantiyeye dönmüş durumda, her yerde şantiyeler çalışan makinalar, yollarda çalışmalar oluyor her açıdan hizmetler yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanımız hatırlarsanız bir kalemde 1 milyar 377 milyonluk yatırımın taahhüdünü bulundu ve 60 okul bir anda planlandı ve bir kısmında inşaatına başlandı bir kısmı ihale süreci içerisindedir. Adıyaman'ın eğitim sorunu kalmadı. Yani Cumhuriyet Tarihi boyunca 80 yılda 3 bin 500 derslik yapılırken sadece AK Parti iktidarında çok daha fazlası 4 bin üzerinde derslik yapıldı. Şuanda planlanan ve devam eden derslik sayısı 9 bin öğretmen açığını giderdik iki katına çıkarttık. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 41'lerden 20'iye kadar düşüyor. Öğretmen başına düşen öğrenci 27'lerden 14,15'lere kadar düştü daha da düşecek” sözleriyle eğitimdeki değişimle ilgili bilgi verdi.

"Türkiye 100 yılı diyorsak Adıyaman'ında 100 yılını oluşturacağız inşallah"

Sağlıkta muazzam işler yaptıklarını belirterek sözlerine devam eden Başkan Aydın, “Yatak seviyesini 710 yataktan devam eden yatırımlarla birlikte 1810 yatağa çıkarttık. Eski koğuş sistemi ranza sistemi yataklar yok. Yurtlar vardı bakın şuanda 6 yurdumuz var ve öğrenci kapasitesi 7 binin çok çok üstünde. Üniversitemiz mi vardı eskiden, Tıp Fakültesi mi vardı, diş hekimliği, eczacılık mı vardı? Burada doktorlarımız yetişiyor bakı muazzam bir köprülü kavşağı bitirdik onun açılışını yaparken bakan bey diğer köprülü kavşak sözünü verdi. Şimdi o da bitmek üzere bir taraftan Nissibi köprüsü yolu devam ediyor, bir taraftan Kahta- Gerger yolunu, bir taraftan Kahta- Sincik yolunu diğer taraftan Gölbaşı'na geçen yok. OSB yoktu eskiden bir OSB vardı 2-3 tane yarım yamalak fabrika vardı toplam 900 civarında istisnamı ya vardı ya yoktu şimdi 24 bine çıkmış OSB'deki istisnam sayısı 1 OSB'den 6 OSB'ye çıkarttık. Mermer İhtisas OSB'yi kurduk. Kahta, Gölbaşı, Besni bunlar neredeyse hepsi doldu. Barajlarda çalışmalar devam ediyor bu barajların bitmesiyle Adıyaman'ın neredeyse yüzde 80'i sulanabilecek noktaya gelecek. Verim artacak, bereket artacak dolayısıyla her açından ciddi yatırım var. 9 tane spor tesisi varken bugün 158 tane spor tesisi var. Şimdi 1700 civarında lisanslı sporcu varken 60 bine çıktı. Milli sporcu sayısı 5 kişiydi şimdi 150'nin üzerine çıktı. İlçelerimizde şimdi Gençlik Merkezi bitmek üzere yüzme havuzu, halı sahalar normal sahalar tüm bunları yapıyoruz kapalı spor salonları yapıyoruz. En son Gerger ve Sincik kararı çıktı Şambayat beldemiz Akıncılar bunlar doğal gaza kavuşuyor. Adıyaman bu noktaya geldi hayali dahi ciddi olmayan tüm arkadaşlarımızla uyumlu çalışarak ciddi bir noktaya getirdik. Daha çok yapacak işimiz var yapıyoruz da bugün işte Kültür Merkezinin temelini attık. İnşallah yollarımız devam ediyor yeni yeni temeller atacağız. Yeni hizmet alanları yapacağız bakın bir tarafta 300 yataklı Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi inşaatı devam ederken öbür taraftan eski hastanenin yerine yeni Devlet Hastanesi yapılıyor. Bu Adıyaman'a istihdam demek, ciddi girdileri sağlamak demek Adıyaman'ın sağlık alanında problemi tümden bitiyor. Uzun yıllar ihtiyaç olamayacak. Çelikhan'a yeni bir hastane yapılacak projesi devam ediyor. Kahta'ya Diş Hastanesi uygulama projesi devam ediyor zemini bütün bunları düşünüyoruz. Besni hastanesine MR verdik her yerde hastanesi olmayan ilçe kalmadı. Köyde bile hastane yaptık. Dolayısıyla Adıyaman'ı biliyoruz sorunlarına hakimiz ve çözümünü de biliyoruz. Çok şükür teşkilatımızla arkadaşlarımızla yaptığımız programlar dahilinde aldığımız notları arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Tek tek çözüyoruz Adıyaman emin ellerde Adıyaman gerçekten Türkiye içerisinde Adıyaman 100 yılını oluşturacak. Ve çok net söylüyorum şu barajlarımız bir bitsin yollar bitiyor hastaneler bitiyor ben iddia ediyorum 2028'den itibaren artık Adıyaman bölgenin yıldızı olacak. Nasıl Türkiye 100 yılı diyorsak Adıyaman'ında 100 yılını oluşturacağız inşallah. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz. Güzel bir şey olsa hep birlikte seviniyoruz. Olumsuzluklarda ise hep birlikte üzülüyoruz. Onun için güzel şeyler olması için hepimiz gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye savunma sanayisinde bir yıldız gibi ortaya çıkıyor"

Son olarak yerli ve milli üretim olarak adından her platformda sıkça söz ettiren İHA ve SİHA’lar hakkında konuşma gerçekleştiren Başkan Aydın, “Türkiye bir yıldız olarak ortaya çıkıyor. Bu durum şeklinde konuştu. Çok heyecan veriyor. Orda Komisyon Başkanı olarak hakikaten bizim genç beyinlere, gençlerimiz önü açıldığında onlara hadi yürü dedikleri zaman imkan verildiği zaman neler yapabildiklerini çok net görüyoruz. Bugün İHA'lar, SİHA'lar konusunda 3-4 ülkeden biriyiz. Müthiş ihracatlar yapıyoruz. 2002 yılında 248 milyonluk bir ihracat varken geçen sene sonu itibariyle 4.4 milyar dolara ihracatımız çıktı. Tam 18 kat ve buna ayrılan ARGE bütçesi 1,6 milyon doları geçiyor. 34-35 kat arttı. Şuanda bırakın Piyade Tüfeğini bile yapılamıyordu eski Türkiye'de şimdi artık o kadar savaş gemilerinden savaş uçaklarından lazer silahlar düşünmeye başladık sadece bugünün teknolojisi değil geleceğin teknolojisini tasarlıyoruz. Gerçekten Savunma Sanayisinde şuanda Türkiye bir yıldız olarak ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.