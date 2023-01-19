Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı sonrası yapılan seçimde mevcut başkan Ahmet Saray güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) 21. Bölge Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram’ın divan başkanlığını yaptığı toplantıda, gündem maddeleri tek tek okunarak üyelerin oylamasına sunulup kabul edildikten sonra başkanlık seçimine geçildi. Seçimde mevcut başkan Ahmet Saray ile Osman Aşuk yarıştı. 1409 seçmenin olduğu seçimde 1149 seçmen oy kullandı. Kullanılan oylardan 957’si asaleten ve 192’si de vekaleten oy kullanıldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı. Seçim sonunda yapılan sayımda Ahmet Saray kullanılan oyların 779’unu alırken, Osman Aşuk ise 361 oy aldı. Böylelikle mevcut başkan Ahmet Saray güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Seçim sonrası tüm seçmenlere katılımlarından dolayı teşekkür eden Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Saray, yaptığı konuşmada; “Öncelikle katılan tüm seçmenlerimize, merkezden ve dışarıdan gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kooperatif üyelerimizin teveccühü ile tekrar başkanlık görevine layık görüldüm. Yönetim kurulu üyelerimizle bu sorumluluğun bilincinde olup üyelerimize hizmet noktasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan tüm katılımcılara ve misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: Ahmet Saray (Başkan), Lütfi Alper, Bedir Doğan, Ali İnci ve Mehmet Pamuk.