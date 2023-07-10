Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan anne ve çocuğuna Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik tarafından beşik, yatak takımı hediye edildi.

Mehmet Yaşar ve Merve Yaşar çiftinin Abuzer ismi verdikleri bebekleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Şirik, yeni doğan servisinde anne ve bebeğini ziyaret etti.

Doktorlardan anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan Şirik, bir süre aile ile sohbet ederek, bebeği sevdi.

Hastane Müdür Yardımcısı Fahri Dağhan'ın da eşlik ettiği ziyarette Şirik, ailenin hastane hizmetleri konusunda istek ve taleplerini dinledi.

Başhekim Şirik, daha sonra hastane tarafından hazırlanan beşiği anne ve bebeğine hediye etti.

Hastane olarak bebek ve anne dostu olma yolunda ilerlediklerini ifade eden Başhekim Şirik,"Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sosyal sorumluluk kapsamında hasta ve hasta yakınlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışıyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında anne ve bebek dostu olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğimizi belirtmek isterim. Bugün annemize geçmiş olsuna geldik ve bebeğimize ise ilk beşiğimizi hediye ettik. Annemiz ve bebeğimiz çok şükür sağlıklı, inşallah bundan sonraki anne adaylarımız için ise hediyelerimiz olacaktır. Bizler hastane olarak anne ve bebek dostu hastane olarak yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Annemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Abuzer bebeğin ise vatana millete hayırlı bir evlat olması diliyorum." diye konuştu.

Yaşar çifti ise Başhekim Şirik'e teşekkür etti.

Kaynak : PHA