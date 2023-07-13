İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, "Lütfen sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - 24 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasındaki 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde 6 bin 903 kazanın meydana geldiğini duyurarak, trafik kazalarına yol açan nedenlere yönelik istatistikleri verileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüleri uyardı.

Yapılan bilimsel araştırmaya göre tatil boyunca trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yüzde 37,3 oranında aşırı hız olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, yüzde 14,5 oranında Geçiş Önceliğine Uymamak ve yüzde 12,4 Şerit İzleme ve Değiştirme Kurallarına Uymamak konularının geldiğini kaydetti.

9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 110 vatandaşın hayatını kaybettiği, 12 bin 393 vatandaşın ise yaralandığını sosyal medya hesaplarından duyuran Bakan Yerlikaya, "Lütfen, sevdiklerinizin gözünü yolda bırakmamak için trafik kurallarına uyalım. Aşırı hız sizi sevdiklerinize daha hızlı kavuşturmaz" mesajı verdi.