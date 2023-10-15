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Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak gördüklerini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen 120 güne ilişkin çalışmaları özetledi.

Zehir tacirliğini de terörle eşdeğer olarak gördüklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucuya karşı mücadelemizi “arzla” ve “taleple” olmak üzere iki yönlü sürdürüyoruz. Bu kapsamda son 120 günde uyuşturucuyla mücadelede; 80 bin 572 operasyon düzenlendik. Operasyonlarda 98 bin 198 şüpheli gözaltına alınırken, 8 bin 379’u tutuklandı, 3 bin 422’si hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, hangi büyüklükte olursa olsun gölge gibi takiplerinde olduklarınıb belirterek, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz! Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.