İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son iki ayda gerçekleştirilen 905 operasyonda gözaltına alınan bin 329 kişiden 212'sinin tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ operasyonlarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Su uyur ama FETÖ’vari terör örgütleri uyumaz'" diyerek iki aylık çalışmalara ilişkin rakamları açıkladı.

FETÖ’ye yönelik son 2 ayda 905 operasyonun gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu operasyonlarda, bin 329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.