Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiği salona habersiz giren Bakan Yaşar Güler, başka bir programa giderken selam vermek için uğradığını belirterek, gazetecilere başarı dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki önemli konulara ilişkin Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Yaşar Güler ise, Basın Bilgilendirme Toplantısı sırasında gazetecilere bir sürpriz yaptı.

Toplantının gerçekleştiği salona habersiz bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Güler, başka bir programa giderken selam vermek için uğradığını belirtti.

Basının etkinliği ve toplumu aydınlatma gibi üstlendiği kritik görevlerle toplum hayatında son derece önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Bakan Yaşar Güler, ilkeli ve tarafsız bir anlayışla halkın doğru bilgiye ulaşması ve sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasında gerçeğin temsilcisi olarak basının büyük sorumluluklar üstlendiğine dikkati çekti.

İletişim ve etkileşimin baş döndürücü bir hızla arttığı, dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle mücadelenin büyük önem taşıdığı günümüzde hakiki ve güvenilir bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Bakan Yaşar Güler, “Bu anlayışla Bakanlık olarak tüm faaliyetlerimizi büyük bir şeffaflık içinde icra ederken faaliyet alanlarımıza ve gelişmelere ilişkin kamuoyunu sizlerin aracılığıyla ilk elden bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Yaşar Güler sözlerinin sonunda gazetecilere çalışmalarında başarı dileklerini ilettikten sonra salondan ayrıldı.