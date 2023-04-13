Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden Adıyaman'a depremzedeler ile iftar yemeğine katılmak üzere gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taşıyan uçağın saati 12 bin dolar olduğunu paylaşarak takiye göndermesinde bulundu.

"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" sözlerini hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,"Size sözüm söz. 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım. Bizim lükse filan ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı dediğiniz mütevazıdır" diyen 7'li kaos koalisyonunun adayı Kılıçdaroğlu, bu akşam saati 12 bin dolar olan bu uçağa bindi ve Adıyaman'a gitti. İşte takiye tam olarak budur. " şeklinde ifade etti.



Kaynak : PHA