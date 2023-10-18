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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat A.Ş. tarafından yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen, Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayına katıldı.

Burada konuşan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Türkiyenin kendi uydularını üretebilmesi için ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinin kurulmasına öncülük ettiğini hatırlatarak, "Daha sonra da TÜRKSAT, TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTECH firmalarını bir araya getirerek ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6Anın bu tesiste üretimini başlatmıştık. Şimdi de bu çalıştay ile TÜRKSAT 6Ada olduğu gibi yakın yörünge ve küp uydularında sektörün liderlerini bir araya getirdik. Böylece yakın yörünge uydularının üretilmesi ve uzaya gönderilmesi noktasındaki iş birliğinin ilk ve en önemli adımlarını atmış olduk" diye konuştu.

DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İÇİN UZAYDA DA İZ SAHİBİ OLMAK ZORUNDAYIZ

Telgrafın interaktif iletişimin atası sayıldığını ve cihazın mucidi Samuel Morseun cihazını geliştirmek için ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan destek istediğini hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'nin uzay serüveninin 1994 yılında TÜRKSAT 1B uydusu ile başladığını, 2021 yılında Türkiye Uzay Ajansının kuruluşu ve Milli Uzay Programı ile de farklı bir boyut kazandığını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Hiç şüphesiz kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Bu çerçevede, uydu teknolojileri en hızlı ilerleme gösterdiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemizi uydu alanında üstün yetkinliklere kavuşturmak, gelecekte bu alanda politika belirleyici ülkeler arasına dahil etmek üzere güçlü bir irade gösteriyoruz. Bugün kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen ve test edebilen bir ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Dünyada söz sahibi olmak için uzayda da iz sahibi olmak zorundayız" diye konuştu.

TÜRKSAT 6A'YI 2024 HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE YÖRÜNGESİNE FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ

Bu arada 2021 yılında Türksat-5A ve Türksat-5B uyduları ile ilk defa aynı yıl içinde iki uyduyu uzaya göndererek Türkiyenin uydu haberleşme yeteneğini önemli ölçüde arttırdıklarını söyleyen Uraloğlu, "TÜRKSAT-5A, 28 Haziran 2021'de 31 derece Doğu yörüngesinde göreve başlamıştır. Diğer yandan, TÜRKSAT-5Bde 15 Haziran 2022 tarihinden itibaren Türkiyenin geniş bant internet ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedir. Ve şimdi ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A ile uzay ve uydu teknolojileri alanında teknik bir devrim gerçekleştiriyoruz. TÜRKSAT 6A pek çok zorlu testi başarıyla tamamladı ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı mart ayında yer teslimi gerçekleşecek. Bu aşamadan sonra da SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda, haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatmayı hedefliyoruz" dedi.