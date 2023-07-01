1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısyla yayımladığı mesajında, son 21 yılda denizcilik sektörünün gelişmesi için önemli yasal düzenlemeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, devam eden nice yeni proje ve yatırımla Türkiye'nin denizcilikteki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselteceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kabotaj Bayramının Türk tarihi boyunca denizlere hâkim olmuş bir milletin torunları olarak kutlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, mesajında, "Bildiğiniz üzere toplumları değiştiren, dönüştüren, ona bir kimlik veren ortak hafızadır. Ortak hafızamız, bize milletimizin denizci bir millet, ülkemizin ise denizci bir ülke olduğunu hatırlatıyor. Biz, çocuklarının adını dahi Deniz koyan, Derya koyan, Poyraz koyan, Bahri koyan bir milletiz" dedi.

Dünyanın en kendine özgü yarımadası olan bu topraklar, bin yılı aşkın bir zamandır denizciliğimiz sayesinde Türkiye kimliğine kavuştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bizim nazarımızda denizlerimiz, deniz üstü ve altı kaynaklarımız ile deniz yetki sahalarımız açısından egemenlik haklarımızı temsil eden kara topraklarımızın devamındaki mavi vatanımızdır. Egemenlik olgusunu, sadece kara parçaları üzerinde veya bir devletin toprakları üzerinde algılamak en büyük yanılgıdır. Akdeniz havzasındaki ülkeler arasında denizin dilini en iyi anlayan, denizle aynı dili konuşan bir millet olarak denizlerimize bigane kalmamız mümkün değildir. Bu nedenle bölgesel ve küresel rekabette yerimizi tahkim etme ve güçlendirme söz konusu ise her alanda olduğu gibi denizcilikte de son derece ihtiyatlı ve gerçekçi olmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Son 21 yılda denizcilik sektörünün gelişmesi için önemli yasal düzenlemeler hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Denetimleri artırdık, denizlerimizi anlık izleme sistemleri kurduk. Tersaneciliği geliştirdik, kıyılarımızı deniz yapılarıyla donattık. Devam eden nice yeni proje ve yatırımla birlikte Türkiye'nin denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilikte dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağına inancımız tamdır" dedi.