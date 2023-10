Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesindeki il müdürleri ile bir araya gelen Bakan Özhaseki, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin detaylarını görüştü.

Bakan Özhaseki, “Gözümüz de gönlümüz de deprem bölgesinde. Depremzede kardeşlerimiz için kaybedecek vaktimiz yok. ‘Bugün günlerden pazar’ demeden çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın doğdukları yerlerden ve anılarından uzaklaşmadan bir an evvel yeni, sağlam, güvenli ve çevre dostu ev ve iş yerlerine kavuşmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İnşallah güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının il müdürleri ile bir araya geldi. ‘Pazar günü’ bile demeden mesaisini deprem bölgesini ayıran Bakan Özhaseki, il müdürleriyle bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son durumları ve ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin detayları hakkında istişarede bulundu.

Bakan Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bakan Yardımcıları Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen ve Hasan Suver’in yanı sıra Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Hakkı Alp ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 18 ilin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürleri katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından, devletin kurumlarıyla, belediyeleriyle, STK’larıyla, vatandaşlarıyla herkesin vicdani bir sorumlulukla çalışmalara destek verdiğini hatırlattı.

“Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz”

Konuşmasında, “Gözümüz de gönlümüz de deprem bölgesinde. Depremzede kardeşlerimiz için kaybedecek vaktimiz yok. ‘Bugün günlerden pazar’ demeden çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.” diyen Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vatandaşlarımızın doğdukları yerlerden ve anılarından uzaklaşmadan bir an evvel yeni, sağlam, güvenli ve çevre dostu ev ve iş yerlerine kavuşmaları için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yaptığımız hibe ve kredi miktarı artışlarıyla vatandaşımıza kolaylık sağlayarak ve hazırladığımız tip projelerle de destek vererek bir an önce güvenli yuvalarına yerleşmeleri için gayret ediyoruz. İnşallah afet bölgesinde dayanıklı, güvenli ve iklim dostu konutları en kısa sürede inşa ederek depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Deprem ülkesi olmanın getirmiş olduğu bir dezavantajı durmadan yaşıyoruz. Bilinen fay hatları var. Buralarda binlerce yıldır aynı yerde durmadan kırılıyor, bunu da bilerek bizim hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de durmadan çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sert zeminlerde, sağlam zeminlerde, tünel kalıp sistemiyle TOKİ'miz, evler inşa ediyor.” dedi.



Kaynak : PHA