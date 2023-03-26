Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutlar için ilk temellerin atıldığını belirtti.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda “Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız!” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde şu ana kadar 53 bin 830 konutumuzun yapım sürecini başlattık. 22 bin 467’sinin temellerini attık. Yeniden ihya ve inşa sürecimizle 11 ilimizde yeni bir şehircilik destanı yazacağız! pic.twitter.com/7g2XHwVOVr — Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2023

“11 İLİN YENİDEN İHYA VE İNŞA SÜRECİ BİLİMSEL, HIZLI VE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR”

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta 11 ilde eş zamanlı olarak ilk etapta 17 bin 902 konutun temellerinin atıldığı anımsatılarak, 11 ilde bir yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut inşa edilerek vatandaşların afet güvenliğine sahip yuvalarla buluşturulacağının altı çizildi.

Açıklamada, afet bölgelerinin yeniden ihya ve inşa sürecinin bilimsel, hızlı ve güçlü şekilde yürütüldüğü aktarılarak yeni yerleşim yerlerinin tespit aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumu üzerinde çalışıldığı vurgulandı.

Bakanlık olarak ovalardan dağlara doğru yerleşim planının benimsendiği belirtilerek afet konutlarını en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

https://twitter.com/csbgovtr/status/1639953360659836928