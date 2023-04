İlk günden itibaren tüm kurum ve kuruluşlarla canla başla bölgede çalışıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Altınşehir Mahallesinde bulunan konteyner kentte incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Depremin ilk gününden itibaren Adıyaman'da olduğunu, kentte birlik ve dayanışma ruhunu inşa ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Bu sayede gittikçe daha da güçlendik. Bu sayede afetin ilk gününde başlattığımız çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken, diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvalarının temelini attık. Hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek geçici barınma ve yaşam alanlarını yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz" diye konuştu.

Depremin etkileri illeri yeniden bayındır kılmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Felaketin yaralarını hızla sardığımız bu günlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temelini atıyoruz. Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 2 bin 600 ailemizle 11 bin in üstünde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, böylece hayatın hızla normal akışına dönmeye başladığına şahit olacağız. Geleceğe ışık tutan, çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman kuracağız. Bölgemizin, insanımızın derdi, sıkıntısı bitene kadar da durmayacağız. Afetin ilk gününden itibaren buradayız. Adıyaman’ımızı ve tüm afet bölgemizi yeniden bayındır kılana kadar da burada,kardeşlerimizin yanında olacağız. Umudumuz büyük; kendimize ve milletimize güvenimiz tam. bugüne kadar neyin sözünü verdiysek yaptık. Acılarımızı bir an evvel dindirmek için eskiyi yerine getirmenin ötesine geçeceğiz. Bölgemizin kültürel özelliklerini taşıyan yapılarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlılara layık bir şehir inşa edeceğiz. Deprem felaketinin vurduğu illerimizde yaşamı tekrar ihya ederken, bölgeyi kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızı hâline getireceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla topyekûn canla başla çalışıyoruz. Yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız. Bir yandan bütünsel kalkınmamıza katkı sağlarken, bir yandan da ülkemizin afet direncini geliştireceğiz. Devlet ve millet omuz omuza duruşumuzu sürdürecek; tüm güçlükleri aşacağız."

Deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra Türkiye genelinde yapımı süren projelerin de sürdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da katılımlarıyla Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’mızı açtık. Bunlar dışında; önümüzdeki günlerde Anakar AKM-GAR- Kızılay metrosu, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı, Trabzon Zigana Tüneli, Antalya Demirkapı Tüneli, Tunceli Singeç Köprüsü, Uşak Çevre Yolu gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eser de sırasını bekliyor. Bu eserlerimizi ve daha nicelerini çok yakında milletimizin istifadesine sunacak, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Kısacası 81 ilimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Devlet hizmet için vardır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde bugüne kadar AK Parti hükümetlerinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarım da bu inançla milletimize hizmet etmiştir. AK Parti, bugüne kadar girdiği her seçimden birinci çıkarak milletin partisi olduğunu da tüm dünyaya kanıtlamıştır. Arkamızda milletimizin desteğini hissettikçe her zorluğu aşıyor, olmaz denileni yapıyor, hayal bile edilemeyeni ülkemize kazandırıyoruz."

İdeoloji siyaseti yapmak gibi bir dertlerinin bulunmadığını ve yollarını hizmet siyaseti üzerine inşa ettiklerine değinen Karaismailoğlu, "Bu yolda insanımızı yıllarca beklediği yatırım, proje ve hizmetlere kavuşturduk. Türkiye’ye adanmış bu yolculuğumuzu, bizler de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız’ın takdirleriyle 14 Mayıs Genel Seçimlerinde, Trabzon’dan Türkiye yüzyılı için milletvekili adayı olarak yola çıkıyoruz, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla hizmete devam edeceğiz. Yeni dönemde de atacağımız adımlar, yapacağımız yatırımlar, öncülük edeceğimiz projelerle Adıyaman, Çanakkale, Hatay, Kars, Malatya, İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon yani 81 ilimizin 81'i hızlanacak, Türkiye hızlanacak. Yürüttüğümüz çalışmalarla, geleceğe

yol açacağız; üretime istihdama kalkınmaya yol açacağız. Türkiye’nin yolunu açacağız! Eser ve hizmet şölenlerimizi sürdüreceğiz."



Kaynak : PHA