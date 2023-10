Tahmini Okuma Süresi: dakika

Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT) tarafından her yıl üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen, ev sahipliğini Türkiye’nin yaptığı 64. Verimlilik Merkezleri Planlama Çalıştayı’na (64th Workshop Meeting of Heads of NPOs) katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, verimlilik konusunda önemli gelişmeleri ele almak ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için neler yapabileceğinin çalıştayda ele alınacağını belirtti.

Verimlilik konusunda en yetkin isimlerin bir araya geldiği çalıştayda; Bir yandan Asya Verimlilik Teşkilatı’nın geçtiğimiz yıl faaliyetlerini değerlendirirken, diğer yandan teşkilatın önümüzdeki iki yıllık programı planlayacaklarını kaydetti.

Müreffeh bir geleceğin ve sürdürülebilir bir büyümenin temelinde verimlilik, verimliliğin temelinde ise dijital ve yeşil dönüşüm yer aldığına vurgu yapan Bakan Kacır, "Verimlilik odaklı projeleri ve uygulamaları desteklemek için dijital ve yeşil dönüşümde önemli programlar yürütüyoruz. İşletmelerimizin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması adına model fabrikaları hayata geçiriyoruz. Model fabrikalarımızda işletmelerimize; dijital dönüşüm, sürekli iyileştirme, yalın üretim gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Destek sağlanan işletmelerimizde önemli düzeyde performans artışlarına şahit olduk. Bu işletmeler; verimlilikte yüzde 76’ya ve üretimde yüzde 140’a varan artışın yanı sıra ürün maliyetlerinde yüzde 18’e kadar tasarruf sağladı. Bu nedenle; bugün 8 olan model fabrika sayımızı, önümüzdeki dönemde 14’e çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

5,3 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Kacır, "Verimliliklerini artırmak isteyen akademi ve kamu dünyasıyla birlikte özel sektörün yenilikçi projelerini de TÜBİTAK eliyle destekliyoruz. Bu kapsamda son 20 yılda, verimlilik alanında 2 binden fazla projeye 5,3 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Her yıl düzenlediğimiz “Verimlilik Proje Ödülleri Programı” ile işletmelerimize verimlilik bilinci ve kültürü kazandırıyor, verimliliği artıran projeleri teşvik ediyoruz. Bu program kapsamındaki projeleri değerlendirerek başarılı bulunan işletmelerimizi ödüllendiriyoruz. Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemimizin kurumsal altyapıları olan teknoparklarımızda, verimlilik içerikli 83 proje yürütücü firmamızın 850’den fazla projesini destekliyoruz. Özellikle kısıtlı bütçeleriyle verimliliklerini artırmak, süreçlerini iyileştirmek isteyen KOBİ’lerimizin yanında yer alıyoruz. KOBİGEL Destek Programı ile verimlilik alanında bin 783 projeye 2 milyar liradan fazla destek sağladık. Yine KOSGEB ve TÜBİTAK iş birliği ile sanayide döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması amacıyla 450 milyon dolar proje desteği sağlayacağız" dedi.

Bu arada son 20 yılda; TÜBİTAK’ın destek programları kapsamında yeşil dönüşüm alanında 2 bin 200’den fazla projeye 5,8 milyar liralık destek sağladıklarını belirten Bakan Kacır, kısa süre için de hayata geçireceğimiz “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ile de sanayimizin yeşil dönüşümünü sağlayacak; enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, hammadde verimliliğinin artırılması, atıkların azaltılması gibi uygulamaları ve öncelikli yatırımlar kapsamında değerlendireceklerini söyledi.