Kente gelen Bakan Göktaş'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile protokol üyeleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göktaş, deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililer ile bayramlaştı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'a incelemeden bulunmak üzere gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik, AK Parti ve Sosyal Market ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor"

Adıyaman'a yaklaşık 59 milyon liralık bir kaynak aktarıldığını ve toplam 22 bin 527 konutun yapımının sürdüğünü belirten Bakan Göktaş,"6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilimizden biri de Adıyaman depremler sonrasında 8 bin 387 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Evlerinin yıkılması sonrasında Adıyamanlı kardeşlerimiz için an itibarıyla 11 merkez noktada çadırkentler hizmet vermeye devam ediyor. Adıyaman genelinde farklı lokasyonlardaki konteyner kentlerde 20 bin 56 konteyner hali hazırda kurulu vaziyettedir. Yıkıcı depremler sonrasında kentimizde 33 bin 112 bina yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı durumdadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı barınma imkanına kavuşması için hükümetimizin çalışmaları süratle devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman Merkez’de 20 bin 482, kırsalda ise 2 bin 45 olmak üzere toplam 22 bin 527 konutun yapımı sürüyor. İnşallah bu konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede hak sahiplerine teslim edilecek. Elbette hayatın olağan akışı da bir taraftan devam etmekte. Ticaret bu akışın olmazsa olmazı. İşyerleri yıkılan esnafımızın yeniden ayağa kalkabilmesi, vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için il merkezimizde 394 geçici işyeri ve 57 bireysel konteyner esnafımıza teslim edildi. Gölbaşı’nda ise 300 geçici işyeri 150 bireysel konteyner esnafımızın kullanımına, halkımızın hizmetine sunuldu. Hükümetimiz, vatandaşlarımızın ilk etapta ayakta kalabilmesi, acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için hane yardımı, taşınma yardımı, kira yardımı gibi nakdi yardımlar yaptı. Yaralara merhem cihetinden yapılan bu yardımların tutarı 4 milyar liraya geçti. Bakanlığımız da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla Adıyaman’a yaklaşık 59 milyon liralık bir kaynak aktardı. Ayni yardımlar malumunuz Bakanlığımız uhdesinde yürüyen bir organizasyon. İlimizde iki depomuz var ki gün içerisinde o depolardan birini de ziyaret edeceğiz. Depolarımıza günlük 8-10 arası tır girişi olmaktadır. Depolarımız; Sosyal Marketlere, Köylere, Mahallelere, Konteynerkente, bireysel çadır ve Çadırkentlere ihtiyaçları doğrultusunda malzeme vermektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi Depomuza ait 2 gezici Sosyal Market Tırı bulunmaktadır. Mobil Sosyal Market Tırları aracılığıyla günlük olarak merkez mahallelerde ayni yardım malzemelerinin dağıtımı yapılmaktadır. Arkadaşlarımız bugüne kadar il genelinde yaklaşık 455 bin gıda kolisi dağıtımı yaptı. Yine Bakanlığımız deprem çerçevesinde psikososyal destek görevini de üstlendi biliyorsunuz. Bu kapsamda vefakar PSD personelimiz 61 bin 50 hane ziyaretinde 365 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde vatandaşımızın sadece iyi olma hali değil tüm ihtiyaçlarının tespiti de sağlandı. Ben buradan bir kez daha aynı zamanda kendileri de birer depremzede olan çalışma arkadaşlarıma emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için teşekkür ediyorum.

Tekrar 6 şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına, aziz milletimize sabırlar diliyorum. Rabbim bir daha bizlere böyle acılar yaşatmasın inşallah. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimiz iyi olana kadar hiç birimiz durmayacağız, duraksamayacağız. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle ihtiyaç sahibi son vatandaşımızın ihtiyacını giderinceye kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle son gününü idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."dedi.

Bakan Göktaş, daha sonra Sosyal Market içerisindeki reyonları gezerek alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Göktaş, daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek kentten ayrıldı.



Kaynak : PHA