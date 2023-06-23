Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı havalimanında Adıyaman Vali Vekili Muhammet Tugay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt ve Mustafa Alkayış ile protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Bayraktar, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek kentteki son duruma ilişkin bilgiler aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra Afet İl Koordinasyon Toplantısına katıldı. Bakan Bayraktar, toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Adıyaman Türkiye'nin petrol ihtiyacını büyük bir ölçüde karşıladığını belirten Bakan Bayraktar,"Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Adıyaman'a ilk ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Hepimizin malum olduğu üzere Adıyaman bizim için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak çok müstesna bir yer, müstesna şehrimiz. Türkiye Petrolcülüğü için çok önemli yeri olan geçmişte bugünde çok önemli yeri olan gelecekte de inşallah çok önemli yeri olacak şehrimiz. Biz bugün hala Türkiye'nin petrol ihtiyacının önemli bir kısmını buradan karşılıyoruz. Bugün itibariyle 10-11 bin varil civarında günlük petrol üretimi olan bir petrol bölgesidir. Tabi ki; bizim için bu kadar müstesna yeri olan Adıyaman şehri ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem felaketinden en çok etkilenen şehirlerden biri oldu. Hakikaten bu büyük felaket asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz bu felaketle hepimizi çok derinden yaraladı. Dolayısıyla ben Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak ilk ziyaretimi deprem bölgesine deprem bölgesinden etkilenen şehirlerimize yapmak istedim. Bu anlamda sabah Hatay'daydım bugün öğleden sonra buraya intikal ettik. Ve şehrimizdeki depremle ilgili yürütülen çalışmalar tekrar Adıyaman'ı ayağı kaldıracak bu felaketin yaralarını saracak çalışmalarla ilgili neler yapıldığını yerinde inceleme imkanı bulduk."dedi.

Elektrik, doğalgaz, altyapı faaliyetlerinde işe müdahale edeceklerin kendileri depremzede olduklarını belirten Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada bizim sorumluluk alanımızda olan elektrik, doğalgaz, altyapı faaliyetlerinde işe müdahale edecek arkadaşlarımızın kendileri depremzede oldular. Bizler onlardan bir an önce elektrik, doğalgaz vatandaşlarımıza ulaştırmalarını beklerken onlar aslında hayatla mücadele içerisindelerdi. Kendi canları ve yakınların canlarıyla mücadele içerisindeydiler. Dolayısıyla bölgeye dışardan çok sayıda takviyeyle hemen çok kısa bir süre içerisinde yardım getirmeye gayret ettik."

Bakan Bayraktar, daha sonra Konteyner kentte incelemede bulundu.



Kaynak : PHA