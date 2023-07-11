Emeklilerin yüzde 25'lik maaş artışını makul ve yeterli bulunmadığını belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 TL liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır. İsteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zam emeklilere de uygulanmalıdır" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, emekli maaş zammını yüzde 25'e çıkartan öncesinde emeklilere seyyanen zam yapılması çağrısı yaptı.

Memurlara ve emeklilere yapılacak zamların destkeçisi olduklarını ifade eden Bahçeli, 1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacağını anımsattı.

"Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir" diyen Bahçeli, "Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır" diye konuştu.

"Türkiye NATO hukuku çerçevesinde üstlendiği misyonları harfiyen yerine getirirken aynı hassasiyeti ittifak ortaklarından görmemiştir" diyen MHP Genel Başkanı Devleti Bahçeli, "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiyenin milli güvenliği göz ardı edilmiştir. İsveçin üyeliğine karşı Türkiyenin meşru talepleri vardır. İsveç hükümetinin Kurana karşı vandal ve şerefsiz saldırıları bilinen bir husustur" ifadelerini kullandı.