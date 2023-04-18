DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin aslında bir referandum niteliğinde olduğunu belirten Babacan, "Demokrasi mi otokrasi mi diyeceğiz? Bereketli, huzurlu sofralar mı, kilosu 30 liraya çıkan soğan mı? Herkesi kucaklayan bakış mı, kendinden olmayan herkese terörist diyen nobran dil mi? Gidenlerin koşa koşa geri döndüğü bir ülke mi olacağız, yoksa vatandaşlarının terk ettiği bir ülke mi? Buna karar vereceğiz" diye konuştu.

14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde sandık güvenliğinin tam sağlamak için hazırlıklar yaptıklarını anlatan Babacan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Babacan, önümüzdeki seçimlerin aslında bir referandum niteliği taşıdığını vurgulayarak, hiçbir kesimin kazanımlarını kaybetmeyeceğini, aksine hak ve özgürlüklerin herkes için artacağını kaydetti.

https://youtu.be/9pqad26yx_0