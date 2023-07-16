15. meslek grubu komite üyeleriyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren ATSO Meclis Üyesi Fatin Rüştü Bereket, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri “2023 Yılı Ücret İyileştirme” talep raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Bereket,"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek duyarlılıkları ve sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireyler, kendilerini değerli hissetmiş ve destek görmüşlerdir. 2006 yılına kadar toplumdan izole edilen, evlerinden çıkamayan, sadece 35 bin engelli bireyin eğitim aldığı özel eğitim sektörümüz; Günümüzde 425 bin engelli bireyin eğitim aldığı, 50 bin personelin istihdam edildiği, sayısı 1 milyona yaklaşan engelli bireyin de rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayarak topluma kazandırıldığı, dünyaya örnek bir modele dönüşmüştür. Ancak son yıllarda özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ödenen kamu katkısının, ülkedeki ekonomik göstergelerin çok altında kaldığı görülmektedir. Kurumların hizmet sunum maliyetleri dikkate alınmadan belirlenen yıllık ücret artışları, hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Ayrıca, engelli çocukların rehabilitasyon merkezlerine taşınmasını sağlamak için, mutlak bir gereklilik olan servis hizmetlerinin tarafımızdan ücretsiz yapılıyor olması, sektöre mali açıdan büyük bir yük getirmektedir"dedi.

Asgari ücrete yapılan zam ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle rehabilitasyon merkezlerinin hizmet veremez hale geldiğine dikkat çeken Bereket, şunları söyledi; “Bunun yanı sıra, salgın koşulları sebebiyle bütün dünyada yaşanan, yine özellikle ülkemizde deprem, sel vb. gibi doğal afetlerden kaynaklı ekonomik sıkıntılardan, kurumlarımız da son derece etkilenmişlerdir. Özellikle kira, akaryakıt, elektrik, doğalgaz, kırtasiye vb. kalemlerde yaşanan yüksek artışlar ve 2023 yılı temmuz ayında asgari ücrete yapılan %34 oranında artış sonrası, kurumlarımız bu hizmeti sürdüremez noktaya gelmiştir. Sonuç olarak; 2006 yılında bir öğrenci için ödenen aylık özel eğitim ödemesi, bir asgari ücret miktarı kadar iken, 2023 yılına gelindiğinde, bu oran asgari ücretin % 21’ine gerilemiştir. Bu durum kurumlarımızı ağır bir ekonomik tablo ile karşı karşıya bırakmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bugünlere gelen bu güzel hizmet, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile kapanma ile karşı karşıya kalacaktır. Bu durum, hizmet alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, çalışanlarımız ve kurum sahipleri açısından telafisi mümkün olmayacak bir durumdur. Daha önce bizimle aynı durumda olan, engelli yatılı bakım merkezlerinin ücretleri, her özel gereksinimli birey için 2 asgari ücret tutarına sabitlenerek, çözüme kavuşmuştur. Sektörümüz için de, benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi talebimizdir. Bu önemli hizmetin sürdürülebilmesi için hükümetimizin, toplumun bütün kesimlerini enflasyona ezdirmeme yönündeki kararları doğrultusunda, kurumlarımızın da desteklenmesi hususunda destek talep etmekteyiz”



Kaynak : PHA