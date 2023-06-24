Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı olan 11 bin 402 maaş Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararının Resmi Gazete’de yayınlanan metninde, 1 Temmuz - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bir işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 447,15 Türk Lirası olarak tespit edildiği belirtildi.

Yayınlanan kararda, üreticiye 6 aylık süreçte desteğin 500 lira olduğu, bir aylık asgari maaşın brüt hali 13 bin 414 Türk Lirası, net maaşın ise 11 bin 402 Türk Lirası olacağı yayımlandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararı 1 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.