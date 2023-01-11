Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan programa, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Tırpan ve MEB AKUB öğretmenleri katıldı.

İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Biriminden Sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Fırat'tan, MEB AKUB ekibinin çalışmaları hakkında bilgi alan Aşcı, MEB AKUB ekibi ile bir süre sohbet etti.

Gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekibine tek tek teşekkür eden Aşcı, arama kurtarma çalışmalarında insan hayatının kurtarılması söz konusu olduğundan yaptıkları işin çok önemli olduğunu söyledi. Bu çalışmaların okullarda anlatılması, uygulanması ve hatta evlerde de tatbikatların yapılması gerektiğini belirten Aşcı, ekip üyelerinin her zaman destekçisi olacağını ifade etti.

Program sonrası İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı tarafından ekip üyelerine MEB AKUB Yeleği verildi.