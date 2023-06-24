Müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette, Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Ahmet Yiğit Polat ve Besni Tuğsuz Aliağa Ortaokulu Öğrencisi Meryem Mehlika Yılmaz'a ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, öğrencilerin aileleri ve okul müdürleri eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, LGS sonuçlarına göre Türkiye'de 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin sınava girdiği ve Türkiye genelinde 562 öğrencinin tam puan alarak birinci olduğunu söyledi.

Müdür Aşcı, "Öğrencilerimiz Ahmet Yiğit Polat ve Meryem Mehlika Yılmaz, aldıkları 500 tam puanla birinci olan 562 öğrenci içinde yer aldı. Yaşadığımız deprem felaketinden sonra zor zartlarda girdikleri 2023 LGS'de 500 tam puan alarak üstün başarı gösteren sevgili öğrencilerimiz Ahmet Yiğit Polat ve Meryem Mehlika Yılmaz'ı kutlarım. Bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında da başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizi yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum"diye konuştu.



Kaynak : PHA