Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, göreve geldiği günden beri üzerinde önemle durduğu belde ve köy okullarını sık sık ziyaret ederek, okulların durumu ve varsa eksikliklerin ivedilikle tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlıyor.

Aşcı, belde ve köy okulları ziyareti kapsamında Merkeze bağlı Ağcin İlkokulu, Gümüşkaya İlkokulu ve Gümüşkaya Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Müdür Aşcı, incelemelerinin ardından sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Öğrencilere çeşitli tavsiyeler verip kitap okumalarını önerdi. Öğrencilere başarı dileklerinde bulunduktan sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle sohbet etti.

Sohbetten sonra Aşcı, öğretmenlerin eğitime dair sorun, talep ve önerilerini dinleyerek öğrencilerin tüm yönden olumlu gelişimi için canla başla çalışan öğretmenlere teşekkür etti.

Köy öğretmenlerinin büyük fedakârlıklarla görevlerini sürdürdüğünü belirten Aşcı, "Köy okullarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Ağcin İlkokulu, Gümüşkaya İlkokulu ve Gümüşkaya Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bir araya geldik. Okul hakkında idareci ve öğretmenlerimizden bilgi aldık. Öğrencilerimizle sohbetler gerçekleştirerek geleceğe dair umutlarımızı tazeledik. Bu güzel eğitim iklimini oluşturan okul idarelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" diye konuştu.