Zincirleme kazada 1 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ön şeritte seyir halinde bulunan otomobilin ani fren yapmasıyla aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı.Zincirleme kazada H.K., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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