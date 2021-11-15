Zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Sıratut Mahallesi’nde Hüseyin D. idaresindeki 02 AAZ 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce Memet T. yönetimindeki 02 KB 693 plakalı otomobille, Abdullatif O’nun kullandığı 02 HA 856 plakalı hafif ticari araca çarptı, sonra refüjdeki ağaca çarparak ancak durabildi. Kazada sürücülerden Memet T. ile Hüseyin D. yaralandı.

Yaralılara ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, hastaneye gitmek istemedi. Kazaya karışan araçlar ise, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Haberin Videosu :