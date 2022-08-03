Zabıta ve polis ekiplerinden dilencilere ortak operasyon - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından kentte duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan dilencilere yönelik farklı noktalarda operasyon düzenlendi. Polis ve Zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan dilenciler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan dilenciler, Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Zabıta Müdürlüğü'ne yakalanan dilenciler hakkında kabahatler kanununa göre işlem yapıldı.

Haberin Videosu :