Zabıta memuru ölü bulundu - Videolu Haber

Edinilen bilgiye göre, Alitaşı Mahallesi'nde Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli zabıta memuru 1 çocuk babası Mesut Kozan, boşanma davası için sabah saatlerinde aile mahkemesinde görülen davaya katılmasının ardından evine döndü. Evinin önünde hareketsiz yatan Mesut Kozan’ı fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mesut Kozan’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Mesut Kozan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Mesut Kozan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin artından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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