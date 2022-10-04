Zabıta ekiplerinden dilencilere yönelik operasyon - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde ve çevresinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen denetimlerde, halkın duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere 'Kabahatler Kanunu' gereği operasyon düzenlediklerini dile getiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, operasyonda yakaladıkları dilencilere Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre ceza kesildiğini söyledi.

Vatandaşlar ise dilencilerin sayılarında ciddi bir artış yaşandığını dile getirerek, denetimlerden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti.

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