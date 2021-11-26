Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski belediye başkanı tutuklandı - Videolu Haber

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 Ağustos 2018 yılında merkeze bağlı Kömür Beldesi kırsalındaki mermer ocağını basan PKK'lı teröristler, iş makineleri ile konteynerleri ateşe verip kaçmıştı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon kapsamında 16 Ağustos 2018 merkeze bağlı Kuyucak köyü kırsalına giden zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 1, kazaen açılan dost ateşiyle ise 4 asker şehit olduğu soruşturmada Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca 17 Ağustos'ta görevinden uzaklaştırılmıştı. Operasyonla gözaltına alınan eski Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Yusuf Yuka'nında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

'Sınırı geçmek isterken yakalandılar'

2019 yılında tutuksuz yargılanmasına karar verilen HDP'li Yusuf Yuka ve yanında bulunan iş adamı Abuzer Arslan, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Edirne'nin İpsala İlçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak istedikleri esnada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak Türkiye sınırına tekrar gönderildi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan iki kişi, gerekli işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi.

“Her ikisi de tutuklandı”

İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Abuzer Arslan, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ise, işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen HDP'li eski belediye başkanı Yusuf Yuka, ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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