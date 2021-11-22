Yunanistan’a kaçarken yakalanmıştı tutuklandı - Videolu Haber

Alınan bilgilere göre, 18 Kasım Perşembe günü haklarında ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla aranan Kömür Beldesi eski Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ile iş adamı Abuzer Arslan, Yunanistan’a kaçmak isterken yalanmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman’a getirildi. Sağlık kontrolleri ve işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen iş adamı Abuzer Arslan tutuklanırken, Hüseyin Yuka’nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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