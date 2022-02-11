Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım R. (24) ve Hasan D., (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınce terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hanım R. ve Hasan D., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Burada sorgulaması tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hanım R. ve Hasan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: PHA
Yunanistan sınırında yakalanan 2 şüpheli Adıyaman’da tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 şüpheli getirildikleri Adıyaman'da çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
11 Şubat 2022 Cuma 18:38
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