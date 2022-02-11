Yunanistan sınırında yakalanan 2 şüpheli Adıyaman’da tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım R. (24) ve Hasan D., (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınce terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hanım R. ve Hasan D., Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. Burada sorgulaması tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hanım R. ve Hasan D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.