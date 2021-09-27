Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı - Videolu Haber

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda kent merkezi yönünde ilerleyen Veysel Ç. idaresindeki 02 AAV 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen S.Ç'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan S.Ç'yi çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan S.Ç'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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