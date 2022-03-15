Yolcu otobüsünde uyuşturucu taşıyan şüpheli tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından plakası ve sürücüsü açıklanmayan yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste bulunan M.F'nin üst aramasında 137 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.F. ve yanında bulunan A.E., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. A.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.